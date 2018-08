«Schweizerzeit Polit-Stammtisch»: Aufzeichnungen August bis Oktober 2018

Stammtisch-Aufzeichnungen: Jetzt als Gast dabei sein!



Die beim Publikum beliebte Fernseh-Sendung «Schweizerzeit Polit-Stammtisch» im Haus der Freiheit jeden dritten Freitag im Monat auf dem Schweizer TV-Sender Schweiz5 ausgestrahlt. Interessierte haben weiterhin die Gelegenheit, die Sendungen als Publikumsgast live mitzuverfolgen! Die Aufzeichnungsdaten von August bis Oktober 2018 stehen fest.



Das Sendeformat versteht sich als Medienalternative, in der brisante Themen tabulos angepackt werden und in der die Meinungsvielfalt und das freie Wort gross geschrieben wird. Im «Schweizerzeit-Stammtisch» wird gesagt, was Sache ist – immer mit interessanten Gästen, die etwas zu erzählen haben. Das Motto der Sendung lautet unverändert: Klartext statt Wischiwaschi!

Jeden dritten Freitag im Monat führen Christian Schmid, Ulrich Schlüer und Anian Liebrand abwechselnd in urchiger Atmosphäre durch einen 45-minütigen Stammtisch. Die Aufzeichnungen finden immer im Haus der Freiheit in Ebnat-Kappel statt – mit Nationalrat Toni Brunner, der den Gästen jeweils persönlich die letzte Runde serviert und die Sendung mit dem «Schlusswort des Hausherrn» abrundet.

Schweiz5 ( Jeden dritten Freitag im Monat, von 21:00 bis 21:45 Uhr auf dem Schweizer Fernsehsender www.schweiz5.ch ). Schweiz5 ist in jedem Digital-Fernseh-Abo empfangbar und kann in der Schweiz so von ca. 2 Millionen Haushaltungen geschaut werden. Schweiz5 wird schweizweit zudem von ca. 250‘000 Personen via Satellit geschaut.

Herr Anian Liebrand, liebrand@schweizerzeit.ch

Sie haben als Zuschauer eine Frage an unsere Gäste? Sie haben ein Anliegen, das Sie schon lange loswerden wollten? Oder möchten Sie einmal als Gast bei einer Sendungs-Aufzeichnung im Haus der Freiheit dabei sein? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an stammtisch@schweizerzeit.ch und beachten Sie die nächsten Aufzeichnungsdaten.