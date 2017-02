Millionen für Diktatoren

Appell an den Bundesrat!

Tausendfach unterzeichnet – Protestbrief «Völkerwanderung ruiniert Gemeindefinanzen» schlägt ein!

Am 23. Mai 2016 schlugen zahlreiche Gemeindevertreterinnen und –Vertreter sowie Behördenmitglieder Alarm. Sie machten klar, dass die Auswirkungen der unkontrollierten Masseneinwanderung die Gemeinden in den finanziellen Ruin treiben. Innert vier Wochen sind beim überparteilichen Komitee «Nein zur Aushöhlung der Gemeindeautonomie» 1‘755 unterzeichnete Protestbriefe eingegangen. Insgesamt bestellten Mandatsträger und besorgte Bürger beim Komitee über 3‘500 Protestbriefe, wovon ein Grossteil bereits direkt an den Bundesrat geschickt wurden. >> weiter lesen