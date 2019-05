Kühlen Kopf bewahren

Ein Erlebnis aus meinen Skiferien in Adelboden brachte mich zum Grübeln. Am Abend sassen wir gemütlich auf dem Balkon und genossen das Alpenpanorama. Da erklangen aus der benachbarten Ferienwohnung laute Kinderstimmen. «Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut», so der Sprechgesang, den einige junge Mädchen enthusiastisch in die Berner Oberländer Nacht hinausposaunten.

Beeinflusste Kinder

«Den Spruch habe ich doch irgendwo schon mal gehört», dachte ich mir. Der Blick in das Smartphone schaffte Klarheit: Es ist der Slogan der sogenannten Klimastreikbewegung, im Rahmen derer seit Wochen europaweit Schüler die Schule schwänzen und irgendwelche vorformulierten links-grünen Forderungen in die Welt posaunen. Was geht in unserer Gesellschaft vor, wenn Kinder, die mitten in ihrem persönlichen Entwicklungsprozess stecken, solche politischen Kampfparolen skandieren? Wo lernen sie so etwas? Was für ein einseitig (ver-) bildendes Umfeld stellen heutige Schulen dar?