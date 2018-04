Mit Vergnügen lese ich stets Ihre Militärerlebnisse – und erinnere mich an meine eigene und zum Teil sehr harte Zeit der Grenzschutz-Erfahrungen. Jene Ereignisse haben sich hartnäckig in mein Gedächtnis eingeprägt. Kein Name ist mir verloren gegangen: Major Sonderegger, Hauptmann Wyss, Leutnant Tauber, die Korporale Wigger und Wörter, der Gefreite Kurt Maurer. Einigen bleibe ich dankbar verbunden; die Fehler der andern sind vergessen oder verziehen.

Kurt Matthys, Hirzel