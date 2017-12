Christenverfolgung heute

Die bewegende Geschichte eines Zeitzeugen

Der assyrische Christ Simon* hat eine bewegende Geschichte zu erzählen. Bevor er in der Schweiz eine neue Heimat gefunden hat, erlebte er am eigenen Leib, was es heisst, als Christ in einem Land mit muslimischer Mehrheit zu leben.

von Anian Liebrand, Redakton «Schweizerzeit»

Nach neusten Einschätzungen sind heute mehr als zweihundert Millionen Christen mitunter gröbster Verfolgung und Unterdrückung ausgesetzt. Besonders dramatisch ist die Lage in vielen muslimischen Staaten. Ein Direktbetroffener ist Simon, Anfang 60. Der «Schweizerzeit» berichtet er von seiner aufwühlenden Lebensgeschichte.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts betrug der Anteil der Christen in der Türkei etwa zwanzig Prozent der Gesamtbevölkerung. Heute leben in dem Land, das von Staatspräsident Erdogan in eine stramm islamistische Gesellschaft umgewandelt wird, noch etwa hunderttausend Christen – weniger als 0,2 Prozent der Bevölkerung.

(...)