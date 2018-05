Der traditionelle Säntisblick-Frühschoppen bietet am Sonntag, 10. Juni 2018 ein hochkarätiges Programm. Bundesrat Ueli Maurer spricht an dieser öffentlichen Veranstaltung zum Thema «Die Schweiz und ihre Herausforderungen». Sie erwartet ein Anlass in gemütlicher Atmosphäre bei wunderbarem Ausblick.

Säntisblick-Frühschoppen 2018

mit Bundesrat Ueli Maurer

Sonntag, 10. Juni 2018, 10.30 Uhr

In der Hofbeiz im Nägeli, Familie Wipf in Marthalen im Zürcher Weinland

Die Veranstaltung findet im Zelt statt. Zufahrt ist signalisiert.

Nach der Ansprache: Verschiedene Köstlichkeiten, ein feines Glas Wein und andere Getränke.

Musikalische Umrahmung: Grenzland Quartett, Rafz

Organisation: SVP Marthalen