Leider kriechen viele sogenannte Volksvertreter der EU seit langem in den Hintern. Thema Sommerzeit: vom Volk abgelehnt, dennoch der EU angepasst. Licht am Auto bei Tage: bei uns Pflicht, im EU-Land Frankreich nicht. Auch bei den Fahrausweis-Kategorien und in andern Bereichen haben wir uns angepasst. Bundesräte und Bundesparlamentarier sollten wieder das Volk vertreten – statt schön zu reden und die hohle Hand zu machen.

Hansjörg Amacker, Reichenburg